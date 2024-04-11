В "Укренерго" закликали українців обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години

Окупанти сьогодні знищили Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії у трьох областях.

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Російські окупаційні війська у четвер, 11 квітня , під час масованої атаки дронами та ракетами пошкодили підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Київській, Львівській, Запорізькій та Харківській областях, інформує "Укренерго" в Telegram, інформує ZN.ua .

У Харківській області нині діють графіки аварійних відключень. У Криворізькому районі Дніпропетровської області запроваджено ліміти споживання для промисловості.

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - йдеться у повідомленні.

Трипільська ТЕС, яка до сьогоднішнього дня була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, зруйнована повністю.ПАТ "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації.