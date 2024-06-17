Українців штрафують через генератори, за що доведеться заплатити: перелік порушень

генератор

Генератори рятують українців при довготривалих відключеннях світла, але мало з них знають, що за генератори частенько можна потрапити на штраф.

У зв\'язку з регулярними відключеннями електроенергії багато мешканців українських міст шукають альтернативні джерела живлення. Часто вибір падає на генератори, які встановлюються на балконі. Однак, за це порушення можна отримати штраф до 510 грн.

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До того ж, використання генератора в квартирі є досить ризикованим. Ці пристрої не тільки створюють багато шуму та виділяють чадний газ під час роботи, але й при неправильній експлуатації можуть спалахнути або навіть вибухнути. В Україні вже було зареєстровано кілька таких випадків.

Одним із найбільших недоліків генераторів є високий рівень шуму. Санітарні норми України допускають такі рівні шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

  • у денний час: 55-70 дБ;
  • у нічний час: 45-60 дБ.

Відповідно до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення," шумове забруднення є підставою для штрафу. Кодекс адміністративних правопорушень передбачає такі заходи для порушників:

  • усне попередження;
  • штраф у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85-255 грн) та 15-30 для юридичних осіб (255-510 грн).
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Якщо порушення повториться, штраф для громадян зросте до 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255-510 грн), а для юридичних осіб – до 50-150 мінімумів (850-2550 грн) з конфіскацією джерела шуму.

Штраф накладається після звернення до поліції сусідів, які скаржаться на шум. Виміряти рівень шумового забруднення має Санепідемстанція – кількість децибелів від працюючого генератора зазначається у відповідному акті. Поліція повинна прийняти заяву, скласти протокол, опитати свідків і направити справу до суду, який може ухвалити рішення про накладення штрафу.

Джерело: OBOZ.UA.

 


Олександра Торохтій, politeka.net





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