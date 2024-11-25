У Туреччині через сильні снігопади у понад 20 провінціях відмінили навчання у школах

У Туреччині через нетипові сильні снігопади і несприятливі погодні умови, що вплинули на більшу частину країни, у понеділок, 25 листопада, відмінили навчання у 20 провінціях.

Про це повідомляє CNN turk.

У провінції Малатья близько 800 людей потрапили у сніговий полон у дорозі, їх було врятовано та розміщено в гостьових будинках. Губернатор попередив громадян не вирушати на дорогу без необхідності, інформує Апостроф.

127 осіб у 38 автомобілях, які застрягли на трасі Хекімхан-Сівас, були врятовані. Проте внаслідок негоди загинув пастух, який пас овець на високогір'ї.

У заяві, зробленій губернаторством Малітьї, повідомляється про перекриття руху на дорогах державного значення.

Раніше негода призвела до перебоїв у повітряному сполученні у великих містах Туреччини. Частина рейсів, що прямували до міжнародного аеропорту Стамбула, а також до аеропорту імені Сабіхи Гьокчен, не змогли здійснити посадку в пунктах призначення і були направлені в інші міста.

Злива та сильний вітер, швидкість якого досягала 22 м/с, призвели також до скасування рейсів поромів через протоку Босфор у Стамбулі.


Вікторія Рубан, Апостроф





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