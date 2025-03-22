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2025-03-22
"Я його наволонтерила": "Міс Всесвіт Україна" зізналась у стосунках з військовим
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" і учасниця шоу "Холостяк-10" Ганна Неплях розповіла, що має стосунки з військовим.
Про це вона написала у сторіз у Інстаграмі, інформує
"Вже 2 місяці у стосунках", - зізналась Ганна.
На питання, чи хоче вона заміж, Неплях відповіла: "Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня", в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім’ю і дітей в повноцінній щасливій родині".
Також Неплях розповіла, що її коханий військовий і вона його "наволонтерила".
Сергій Прилуцький, Апостроф