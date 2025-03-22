"Я його наволонтерила": "Міс Всесвіт Україна" зізналась у стосунках з військовим

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" і учасниця шоу "Холостяк-10" Ганна Неплях розповіла, що має стосунки з військовим.

Про це вона написала у сторіз у Інстаграмі, інформує Апостроф .

"Вже 2 місяці у стосунках", - зізналась Ганна.

На питання, чи хоче вона заміж, Неплях відповіла: "Мені важливо бути щасливою з чоловіком і мати перспективу спільного майбутнього. Виходити заміж заради статусу "я заміжня", в мене немає потреби, я реалізована і без чоловіка поруч. Але я хочу сім’ю і дітей в повноцінній щасливій родині".

Також Неплях розповіла, що її коханий військовий і вона його "наволонтерила".