Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодша

Харрісон Форд зустрів Калісту, коли йому було 60, а їй 38. Різниця у віці не стала перепоною для їхніх стосунків, і ось вже понад 20 років вони щасливі разом.

80-річний Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ зі своєю 58-річною дружиною

Закохані досить рідко з'являються на публіці. Вони не мають спільних дітей, але виховують прийомну дитину актриси Ліама, яку вона всиновила за рік до початку відносин з Харрісоном у 2001 році. Форд має чотирьох дорослих дітей, народжених від попередніх двох шлюбів.

80-річний актор з єврейським та ірландським корінням досі активно знімається в кіно, створюючи по два фільми на рік.

80-річний Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ зі своєю 58-річною дружиною

Учора в рамках Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра п'ятої частини культового фільму про Індіану Джонс, яка побачила світ через 34 роки після виходу першої картини. Харрісон Форд знову виконав культового персонажа.

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На прем'єрі картини "Індіана Джонс та Колесо долі" актор з'явився разом із дружиною. Він виглядав чудово в класичному смокінгу та краватці-метелику, підкресливши свою струнку фігуру.

80-річний Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ зі своєю 58-річною дружиною

Його 58-річна дружина виблискувала у ефектній чорній сукні з ефектом прозорої спідниці. Американській актрисі вдається залишатися у формі та підтримувати молоду спортивну фігуру.

Нагадаємо, Джордж Клуні вивів красуню-дружину у світ. Амаль Аламуддін підкорила публіку у комбінезоні-сукні.


Анастасия Березовская, Тудей





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