Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодша

Харрісон Форд зустрів Калісту, коли йому було 60, а їй 38. Різниця у віці не стала перепоною для їхніх стосунків, і ось вже понад 20 років вони щасливі разом.

Закохані досить рідко з'являються на публіці. Вони не мають спільних дітей, але виховують прийомну дитину актриси Ліама, яку вона всиновила за рік до початку відносин з Харрісоном у 2001 році. Форд має чотирьох дорослих дітей, народжених від попередніх двох шлюбів.

80-річний актор з єврейським та ірландським корінням досі активно знімається в кіно, створюючи по два фільми на рік.

Учора в рамках Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра п'ятої частини культового фільму про Індіану Джонс, яка побачила світ через 34 роки після виходу першої картини. Харрісон Форд знову виконав культового персонажа.

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На прем'єрі картини "Індіана Джонс та Колесо долі" актор з'явився разом із дружиною. Він виглядав чудово в класичному смокінгу та краватці-метелику, підкресливши свою струнку фігуру.

Його 58-річна дружина виблискувала у ефектній чорній сукні з ефектом прозорої спідниці. Американській актрисі вдається залишатися у формі та підтримувати молоду спортивну фігуру.

Нагадаємо, Джордж Клуні вивів красуню-дружину у світ. Амаль Аламуддін підкорила публіку у комбінезоні-сукні.