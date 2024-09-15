Син директора «Кварталу 95» Шефіра похизувався третім підвищенням в званні за 2 роки в ЗСУ

Син колишнього першого помічника президента України, директора «Студії «Квартал 95» Сергія Шефіра Микита Шефір за 2 роки в Збройних сил України отримав три підвищення в офіцерському званні.

Про це йдеться в повідомленні Микити Шефіра, інформує Апостроф .

За його словами, останні пів року він має звання капітан ЗСУ.

Микита Шефір

Фото: instagram.com/nick_shefir

«З початку травня 2022-го року знаходжусь на службі ЗСУ. Прийшов ще молодшим лейтенантом з військової кафедри і вже пів року ходжу в капітанському званні», — зазначив Шефір.

Спочатку, як зізнається Шефір, він розглядав кафедру просто як заміну строковій службі.

«На ділі під час війни це дозволило мобілізуватись і бути корисним на своєму місці», — зазначив він.

За його словами, кожен день він робить невеличкий вклад в спільну мету.

«А всі відпустки за ці роки використав виключно на творчість, створення контенту і Лігу сміху з її волонтерськими ініціативами. Тоді у 2022 не знав на що йду і чим це закінчиться для мене. Зараз у 2024 знаю що і для чого роблю щоб все закінчилось перемогою для всіх нас», — заявив Микита Шефір.

Під час війни, за армійськими нормами, кожне нове звання можна отримувати через рік служби, але за наявності відповідної посади (ШПК, штатно-посадова категорія). Є також можливість отримати один раз звання достроково — але вирішує вище військове керівництво, розглядаючи відповідне клопотання безпосереднього командира як заохочення.

У бойовому батальйоні ЗСУ звання капітан відповідає посаді командира роти, майор — начальник штабу, підполковник — командир батальйону.