Бойфренд Сопонару з "Жіночого кварталу" похизувався відпочинком із зірковою подругою у Майамі: фото

Ірина сопонару

Бойфренд Ірини Сопонару, зірки "Жіночого кварталу", Роман показав, як насолоджується відпочинком у Майамі.

Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Одного разу під Полтавою", а тепер зірка "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення поїхала до Лондона. Після цього Ірина вже встигла повернутися до України та продовжити працювати.

Відомо, що Сопонар має молоду людину, яку звуть Роман. Зірка якось розповідала в інтерв'ю, що він іноземець, бо ж українські чоловіки їй не подобаються.

А нещодавно Ірина вирушила в тур із концертами США. Як можна побачити по Інстаграмі Романа, Сопонар має час не тільки для роботи, а й відпочинку. Бойфренд актриси опублікував фото у сторіс, де пара позувала на тлі хмарочосів у Майамі.

А до цього Ірина хвалилася незвичайною фотографією із найвідомішого парку Нью-Йорка – Центрального парку. Зірка позувала в курці, вихваляючись розкішними краєвидами.

«Нью-Йорк. Далі Чикаго.

Дякую всім українцям, які прийшли на концерт та приєдналися", - написала Ірина під публікацією, яку опублікувала у своєму блозі.


Артём Батечко, politeka.net





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