53-річна Кетрін Зета-Джонс у купальнику: чесне фото без обробки

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс вирушила до теплих країв разом зі своєю родиною. Із фанатами вона поділилася рідкісною фотографією у купальнику.

В особистому обліковому записі в Інстаграм 53-річна зірка серіалу "Уенсдей" опублікувала дві схожі фотографії.

"Чао (привіт)", – підписала публікацію зірка.

Судячи з усього, артистка знаходиться в Італії, де зараз стоїть нестерпна спека, а на Сицилії взагалі вирують пожежі. Рятується від спеки Кетрін Зета-Джонс ніжачись біля басейну або відпочиваючи на пляжі.

У кадрі, якими поділилася артистка в Мережі, вона зображена у цільному купальнику кольору хакі з глибоким V-подібним декольте та трендовими вирізами. Вбрання у всій красі підкреслило струнку фігуру актриси.

Образ Кетрін Зета-Джонс завершила глибоким крислатим капелюхом і сонцезахисними окулярами, відмовившись від макіяжу.

Шанувальники не змогли стримати свого захоплення, вражені красою та молодістю зірки, а також її стрункою фігурою.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу із серіалу “Венсдей“.