53-річна Кетрін Зета-Джонс у купальнику: чесне фото без обробки
Британська актриса Кетрін Зета-Джонс вирушила до теплих країв разом зі своєю родиною. Із фанатами вона поділилася рідкісною фотографією у купальнику.
В особистому обліковому записі в Інстаграм 53-річна зірка серіалу "Уенсдей" опублікувала дві схожі фотографії.
"Чао (привіт)", – підписала публікацію зірка.
Судячи з усього, артистка знаходиться в Італії, де зараз стоїть нестерпна спека, а на Сицилії взагалі вирують пожежі. Рятується від спеки Кетрін Зета-Джонс ніжачись біля басейну або відпочиваючи на пляжі.
У кадрі, якими поділилася артистка в Мережі, вона зображена у цільному купальнику кольору хакі з глибоким V-подібним декольте та трендовими вирізами. Вбрання у всій красі підкреслило струнку фігуру актриси.
Образ Кетрін Зета-Джонс завершила глибоким крислатим капелюхом і сонцезахисними окулярами, відмовившись від макіяжу.
Шанувальники не змогли стримати свого захоплення, вражені красою та молодістю зірки, а також її стрункою фігурою.
Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу із серіалу “Венсдей“.