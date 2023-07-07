Вклеювання фотографії у паспорт: кому потрібно це зробити

Якщо фото не вклеїти вчасно, документ підлягає обміну на id-картку.

В Україні з 1 липня завершився карантин, який був введений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку. Про це пише пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує ZN.ua.

Вклеювання фотографії у паспорт: кому потрібно це зробити
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Якщо людині виповнилося 25 або 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, необхідно вклеїти фото у паспорт. Це потрібно зробити до 1 серпня 2023 року.

У випадку, якщо фотокартку не буде вклеєно, то паспорт-книжечку потрібна обміняти на id-картку.

Нагадаємо, що Кабмін полегшив для українців отримання деяких адміністративних послуг. Громадяни України зможуть на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування користуватися простроченими паспортами, що посвідчують особу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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