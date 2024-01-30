У львівському пансіонаті загинув чоловік

Внаслідок пожежі вигоріла кімната.

У Львіському геріатричному пансіонаті на вул. Медової Печери, 71 сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомили у Львівській міській раді, інформує ZN.ua.

У львівському пансіонаті загинув чоловік
© facebook.com/MNS.GOV.UA

"Через пожежу в геріатричному пансіонаті на вул. Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додають, що займання сталося у кімнаті на другому поверсі, яка вщент вигоріла.

"Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із спіівробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей. О 20:27 пожежу ліквідували. Внаслідок займання одна людина постраждала", - повідомили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що за місяць зафіксували понад 100 випадків отруєння чадним газом.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Юрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.cityЮрій Ніколов передав адвокатові інформацію у справі про напад на квартиру, яка з'явилася на сайті Zhitomir.city
В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗВ Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ
У львівському пансіонаті загинув чоловікУ львівському пансіонаті загинув чоловік
Блок рекламы


Похожие новости
Воєнний стан: що чекає чоловіків, які повернулись в Україну пізніше осіб, яких вони супроводжували за кордонВоєнний стан: що чекає чоловіків, які повернулись в Україну пізніше осіб, яких вони супроводжували за кордон
Мобілізація чоловіків з проблемами зі здоров'ям: роз'яснення юристаМобілізація чоловіків з проблемами зі здоров'ям: роз'яснення юриста
Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочкуЗагальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку
Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві та спаленні знайомого банкіраПоліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві та спаленні знайомого банкіра
У Миколаєві вранці пролунав вибух: чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпасУ Миколаєві вранці пролунав вибух: чоловіки намагалися розібрати касетний боєприпас
Перетин кордону: чи може виїхати чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністюПеретин кордону: чи може виїхати чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністю
На Печерську чоловік відкрив вогонь по охоронцях офісуНа Печерську чоловік відкрив вогонь по охоронцях офісу
У Херсонській області під час виконання польових робіт 36-річний чоловік підірвався на російській мініУ Херсонській області під час виконання польових робіт 36-річний чоловік підірвався на російській міні
Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинкуМіла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку
П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафиП’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
Последние новости
Подгружаем последние новости