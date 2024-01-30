У львівському пансіонаті загинув чоловік

Внаслідок пожежі вигоріла кімната.

У Львіському геріатричному пансіонаті на вул. Медової Печери, 71 сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомили у Львівській міській раді, інформує ZN.ua .

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"Через пожежу в геріатричному пансіонаті на вул. Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додають, що займання сталося у кімнаті на другому поверсі, яка вщент вигоріла.

"Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із спіівробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей. О 20:27 пожежу ліквідували. Внаслідок займання одна людина постраждала", - повідомили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що за місяць зафіксували понад 100 випадків отруєння чадним газом.