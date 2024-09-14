Під Хмельницьким чоловік з автомата відкрив вогонь по поліцейських

У ніч на 14 вересня, у селі Олешин Хмельницької області п'яний чоловік розстріляв два поліцейських авто, поранивши поліцейського та цивільного.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався близько першої години ночі.

Патрульні зупинили авто місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. Виявилось, що він був п?яний - "драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", - розповіли у поліції. Загалом чоловік випустив 60 патронів.

Поранення отримали поліцейський та товариш стрільця. Поліцейський перебуває у важкому стані, інформує Апостроф .

Проти затриманого завели справу за статтею "посягання на життя працівника правоохоронного органу".



