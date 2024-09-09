На Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході до супермаркету

У місті Лубни Полтавської області чоловік підірвав гранату на вході до супермаркету. Він загинув, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Полтавської області.

"Поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування", - розповідають в поліції.

Встановлено, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя з численними пораненнями виявили неподалік місця події.


Вікторія Рубан, Апостроф





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