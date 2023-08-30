Мобілізація чоловіків з проблемами зі здоров'ям: роз'яснення юриста

В Україні з 24 лютого 2022 року проводиться мобілізація. Стало відомо, що робити у ситуації, якщо до армії призивають хворого чоловіка.

Мобілізація в Україні: юрист повідомив, що робити, якщо хворого чоловіка призивають до армії

Непоодинокі випадки, коли повістки отримують чоловіки, які мають проблеми зі здоров'ям. Адвокат Ростислав Кравець заявив, що висновок військово-лікарської комісії можна оскаржити.

"Зараз є дуже багато випадків, коли хворого визнали "придатним" до військової служби. Тим більше, раніше існував інший наказ Міністерства оборони, за яким дуже багато осіб було вже виключено із військового обліку. Зараз під виглядом того, що змінився цей наказ про придатності чи непридатності їх знову ставлять на військовий облік, хоча хвороба нікуди не поділася", - пояснив юрист.

За словами правозахисника, якщо у чоловіка справді є захворювання, яке заважає йому нести службу, а медики визнали його придатним, йому потрібно звернутися до військово-лікарської комісії вищого рівня – обласної чи центральної. Далі вказане рішення можна оскаржити у суді.

Кравець звернув увагу на дотримання термінів. Слід зібрати всю медичну документацію, яка підтвердить стан здоров'я та одразу направити скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня та чекати повторного огляду.

Проте є один нюанс: у період оскарження мобілізація не припиняється: людину можуть направити до військової частини. Аналогічна ситуація і з українцями, які вже служать, але через хворобу не можуть виконувати бойові завдання. Вони мають можливість звернутися до командира, який має направити особу на обстеження до медичного закладу. Чоловік після обстеження та лікування проходить ВВК та буде встановлена його придатність або непридатність до подальшої служби.

Мобілізація в Україні: юрист повідомив, що робити, якщо хворого чоловіка призивають до армії

Кого із українців точно не мобілізують

Законодавство забороняє мобілізувати українців, які скоїли тяжкі злочини. Йдеться, зокрема, про осіб з психічними розладами. Їх не призивають до армії, щоб не брати відповідальності за можливі наслідки.

Якщо чоловік відбув покарання за умисне вбивство, шахрайство або крадіжку в особливо великих розмірах, скоїв корупційний злочин, а потім звільнився, він не може поповнювати ряди захисників Батьківщини.

Раніше повідомлялося, коли в Україні можуть мобілізувати знятих з військового обліку чоловіків.


Леся Ловіцька, Тудей





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