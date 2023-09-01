Загальна мобілізація: чи можуть представники ТЦК перевіряти документи

Під час воєнного стану треба мати при собі документи, що підтверджують особу.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей час чоловіків призивного віку можуть зупинити на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку, інформує ZN.ua .

© Міністерство оборони Великої Британії

Юристка Тетяна Козян пояснила , чи можуть представники військкомату перевіряти документи на вулиці.

«Попри те, що деякі явища здаються звичними та природними, а багато людей не знають в деталях норми чинного законодавства, важливо розуміти межі компетенції кожного конкретного державного органу. Перевірка документів громадян належить до повноважень органів Національної поліції України», – зазначила вона.

За її словами, військові не мають права ані перевіряти документи, ані проводити затримання когось. Якщо ж у військових виникла якась підозра стосовно певної особи та її дій, вони повинні викликати поліцейських та вже за їх участю отримувати від людини пояснення чи перевіряти документи. Самостійно представники ТЦК теж не можуть здійснювати перевірку документів.

Коли ж поліцейські здійснюють перевірку документів, вони теж повинні проводити таку діяльність у рамках закону та пояснити свої дії.

«Попри те, що представники терцентрів комплектування та соціальної підтримки не мають права на те, аби перевіряти на вулицях документи, іноді подібні ситуації мають місце. Тож у такому випадку варто попросити військових, аби, згідно з нормами чинного законодавства, вони викликали поліцію та здійснювали такі дії в її присутності», – додала вона.

Як пояснила експертка, свого часу тема перевірки документів викликала багато питань у людей, які з цим стикалися. Тож Міністерство юстиції України навіть давало офіційне роз’яснення щодо того, що представники ТЦК не можуть перевіряти документи. Разом з тим, така зацікавленість часто стосується й іншої важливої теми – вручення повісток. Дійсно, на практиці перевірка документів може передувати подальшому врученню повістки.

«Вручати повістки на вулиці під час воєнного стану є правомірним. Однак це має відбуватися у супроводі представника поліції. Інакше представники ТЦК не можуть вимагати у громадянина його документи», – підсумувала Тетяна Козян.