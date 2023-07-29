Вступ до ЗВО: які документи потрібні абітурієнтам

Для вступу у виш треба надати певний пакет документів.

В Україні триває вступна кампанія. Абітурієнти ще мають час, щоб подати заяву на вступ на бакалаврат. «24 канал» розповів, які документи треба мати для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), інформує ZN.ua.

Вступ до ЗВО: які документи потрібні абітурієнтам
© pixabay/nastya_gepp

Які документи треба мати для вступу

Більшість випускників в Україні у цьому році вступає до ЗВО за результатами національного мультипредметного тестування (НМТ).

При цьому вони мають подавати відповідні документи та заяву. Це можна зробити в онлайн-режимі

Щоб подати документи до ЗВО, абітурієнт повинен мати створений електронний кабінет. До нього треба завантажити такі документи:

  • документ про освіту (атестат, свідоцтво);
  • номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);
  • серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);
  • документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Документи, які потрібно подати до зарахування у виш:

  • заява, підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військово-облікового документа (для хлопців);
  • копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;
  • у разі наявності спеціальних умов вступу – копії документів, що їх підтверджують;
  • інші документи, передбачені правилами прийому того чи іншого ЗВО.

У випадку, коли абітурієнт подає документи особисто, а не в електронній формі, він повинен мати не лише їхні копії, а й оригінали. Зокрема, сертифікат ЗНО/НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами, та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу).


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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