Вступ до ЗВО: які документи потрібні абітурієнтам
Для вступу у виш треба надати певний пакет документів.
В Україні триває вступна кампанія. Абітурієнти ще мають час, щоб подати заяву на вступ на бакалаврат. «24 канал»
Які документи треба мати для вступу
Більшість випускників в Україні у цьому році вступає до ЗВО за результатами національного мультипредметного тестування (НМТ).
При цьому вони мають подавати відповідні документи та заяву. Це можна зробити в онлайн-режимі
Щоб подати документи до ЗВО, абітурієнт повинен мати створений електронний кабінет. До нього треба завантажити такі документи:
- документ про освіту (атестат, свідоцтво);
- номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);
- серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);
- документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.
Документи, які потрібно подати до зарахування у виш:
- заява, підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія військово-облікового документа (для хлопців);
- копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;
- у разі наявності спеціальних умов вступу – копії документів, що їх підтверджують;
- інші документи, передбачені правилами прийому того чи іншого ЗВО.
У випадку, коли абітурієнт подає документи особисто, а не в електронній формі, він повинен мати не лише їхні копії, а й оригінали. Зокрема, сертифікат ЗНО/НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами, та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу).