Вступ до ЗВО: які документи потрібні абітурієнтам

Для вступу у виш треба надати певний пакет документів.

В Україні триває вступна кампанія. Абітурієнти ще мають час, щоб подати заяву на вступ на бакалаврат. «24 канал» розповів , які документи треба мати для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), інформує ZN.ua .

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Які документи треба мати для вступу

Більшість випускників в Україні у цьому році вступає до ЗВО за результатами національного мультипредметного тестування (НМТ).

При цьому вони мають подавати відповідні документи та заяву. Це можна зробити в онлайн-режимі

Щоб подати документи до ЗВО, абітурієнт повинен мати створений електронний кабінет. До нього треба завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Документи, які потрібно подати до зарахування у виш:

заява, підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (для хлопців);

копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;

у разі наявності спеціальних умов вступу – копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому того чи іншого ЗВО.

У випадку, коли абітурієнт подає документи особисто, а не в електронній формі, він повинен мати не лише їхні копії, а й оригінали. Зокрема, сертифікат ЗНО/НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами, та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу).