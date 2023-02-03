«Непридатний до військової служби» за $5 тисяч: у Києві викрили працівника Центральної ВЛК, який підробляв документи

Під час обшуків у нього знайшли понад 5 мільйонів гривень, інформує ZN.ua.

«Непридатний до військової служби» за $5 тисяч: у Києві викрили працівника Центральної ВЛК, який підробляв документи
© Depositphotos / IgorVetushko

Заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних сил України повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний запропонував призовникові підробити медичні та військові документи за 5 тисяч доларів - вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я. Також це дало б право вільно перетинати кордон України.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного правоохоронці виявили понад 5 млн грн готівки у різних валютах, походження коштів встановлюється.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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