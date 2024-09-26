СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів з росіянином на чолі

Працівники Служби безпеки та Національної поліції знешкодили у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин Росії.

Про це інформує пресслужба СБУ , інформує Апостроф .

Як зазначають у спецвідомстві, учасники банди займались викраденням потерпілих, жорстоким катуванням та погрозами вбивства. До таких дій вдавались у разі несплати "данини". Вони полювали на успішних підприємців та фрилансерів, потім вимагаючи з них гроші під різноманітними вигаданими приводами.

Силовики затримали всіх учасників банди. Всі четверо затриманих є рецидивістами і раніше відбували покарання за різні злочини, зокрема розбій, наркоторгівлю та нелегальну зброю.

Очолював банду росіянин, який відсидівши термін, взявся за нові злочини.

"Лідер банди - громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО. Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність", - йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли, що задокументували факт викрадення прямо посеред вулиці столиці турецького програміста, який мав посвідку на проживання в Україні. У гаражі, облаштованому під катівню, рекетири вимагали 100 тис. доларів. Потерпілий мав переказати гроші зі свого криптогаманця на електронний рахунок ватажка банди.

Силовики затримали фігурантів "на гарячому" та вилучили вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони, де містились доказами протиправної діяльності.

Їм повідомили про підозру за трьома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 189 "Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану";

ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини";

ч. 2 ст. 127 "Катування".

Дії ватажка банди та ще одного учасника додатково кваліфікували як розбій, вчинений організованою групою під час воєнного стану.

Їх помістили під варту без права внесення застави. У разі доведення вини - загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.