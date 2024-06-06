"Російський" нападник на волонтерку у Києві отримав підозру: зараз він каже, що нічого не пам’ятає

Київська прокуратура вручила підозру 73-річному "російському" нападнику на волонтерку. Його спільника шукають.

Про це повідомила прес-служба прокуратури, інформує Апостроф.

Як повідомили правоохоронці, одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, який займається торгівлею на місцевому ринку.

У прокуратурі наголосили, що свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і жодного конфлікту з дівчиною не пам’ятає через літній вік.

Підозру повідомлено за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб (за ч.2 ст.296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

В прокуратурі нагадують, що інцидент стався на столичній Куренівці, коли двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою.

"Я, як завжди пішки йшла додому від зупинки електрички "Куренівка". При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні.На це я рівно сказала,що не розумію російську,обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав,що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі і "ви*буть мене і таких,як я", - розповіла волонтерка.

Агресивних чоловіків дівчина почала знімати на мобільний телефон. Один з чоловіків наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон, щоб вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник долонею наніс удар в ніс.

Дівчина розмістила відео та фото нападників у соцмережах і врешті одного з них було заарештовано. Наразі розшукується інший чоловік, який і вдарив волонтерку.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
Влітку відключення світла будуть частіше: який місяць стане для українців найтяжчимВлітку відключення світла будуть частіше: який місяць стане для українців найтяжчим
Скандал у Мукачеві: співробітники ТЦК затримали кришнаїтів та доставили до військкомату. ВідеоСкандал у Мукачеві: співробітники ТЦК затримали кришнаїтів та доставили до військкомату. Відео
"Російський" нападник на волонтерку у Києві отримав підозру: зараз він каже, що нічого не пам’ятає"Російський" нападник на волонтерку у Києві отримав підозру: зараз він каже, що нічого не пам’ятає
Блок рекламы


Похожие новости
Гурт Within Temptation представив кліп, знятий у КиєвіГурт Within Temptation представив кліп, знятий у Києві
Опалювальний сезон в Києві через потепління не призупинятимутьОпалювальний сезон в Києві через потепління не призупинятимуть
У Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської годиниУ Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської години
Загальна мобілізація: чи має зараз право на відстрочку батько дитини з інвалідністюЗагальна мобілізація: чи має зараз право на відстрочку батько дитини з інвалідністю
У Києві в лікарні швидкої допомоги шукають вибухівку — КличкоУ Києві в лікарні швидкої допомоги шукають вибухівку — Кличко
У Києві сталася пожежа на АЗС – троє постраждалихУ Києві сталася пожежа на АЗС – троє постраждалих
Збував наркотики на прифронтових територіях, за що й отримав сім років тюрмиЗбував наркотики на прифронтових територіях, за що й отримав сім років тюрми
Внаслідок вибуху в Києві було зруйновано квартиру відомого футбольного коментатораВнаслідок вибуху в Києві було зруйновано квартиру відомого футбольного коментатора
У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблийУ Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий
Діти гинуть через оскаженілого діда: Осадча висловилася про страшні наслідки обстрілу КиєваДіти гинуть через оскаженілого діда: Осадча висловилася про страшні наслідки обстрілу Києва
Последние новости
Подгружаем последние новости