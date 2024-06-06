"Російський" нападник на волонтерку у Києві отримав підозру: зараз він каже, що нічого не пам’ятає

Київська прокуратура вручила підозру 73-річному "російському" нападнику на волонтерку. Його спільника шукають.

Про це повідомила прес-служба прокуратури, інформує Апостроф .

Як повідомили правоохоронці, одним з учасників конфлікту виявився 73 - річний мешканець столичного Печерська, який займається торгівлею на місцевому ринку.

У прокуратурі наголосили, що свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і жодного конфлікту з дівчиною не пам’ятає через літній вік.

Підозру повідомлено за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб (за ч.2 ст.296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

В прокуратурі нагадують, що інцидент стався на столичній Куренівці, коли двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою.

"Я, як завжди пішки йшла додому від зупинки електрички "Куренівка". При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні.На це я рівно сказала,що не розумію російську,обігнавши їх. Чоловік в смугастому почав насміхатися і сказав,що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть узькі і "ви*буть мене і таких,як я", - розповіла волонтерка.

Агресивних чоловіків дівчина почала знімати на мобільний телефон. Один з чоловіків наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон, щоб вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник долонею наніс удар в ніс.

Дівчина розмістила відео та фото нападників у соцмережах і врешті одного з них було заарештовано. Наразі розшукується інший чоловік, який і вдарив волонтерку.