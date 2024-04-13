Гурт Within Temptation представив кліп, знятий у Києві

Пісня записана разом із українським музикантом та продюсером Алексом Ярмаком.

Гурт Within Temptation представив кліп, знятий у Києві
Within Temptation зняли кліп у Києві
© скриншот

Нідерландський гурт Within Temptation, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії виступив на боці України, випустив кліп, знятий у Києві. Ролик знято на пісню, записану разом з українським музикантом та продюсером Алексом Ярмаком, інформує ZN.ua.

Пісня отримала назву A Fool's Parade, відео на неї було опубліковано на каналі гурту на YouTube.

Представники гурту заявили, що пісня є гімном, спрямованим проти російської пропаганди. У ній музиканти прагнули показати «сувору реальність, з якою зіткнулася Україна».

«Через нашу музику ми продовжуємо проливати світло на жорстоке вторгнення Росії до України. Тому ми пожертвуємо всі гонорари від Параду дурнів на користь Music Saves UA на час війни», - йдеться в описі відео.

Над роликом працювала українська команда, режисером виступив Indy Hait, який зняв кліп Masandra для гурту Latexfauna.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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