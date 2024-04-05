Гурт Kiss продав права на свої пісні та назву компанії, що створила шоу аватарів для АВВА

І вона має допомогти групі «досягти безсмертя».

Гурт Kiss продав права на свої пісні та назву компанії, що створила шоу аватарів для АВВА
Kiss продали права на свої пісні за 300 мільйонів доларів
© EPA-EFE/JASON SZENES

Американський рок-гурт Kiss продав права на свою музику, а також назву та імідж шведській компанії Pophouse, заснованої Бйорном Ульвеусом із гурту Abba. Компанія планує створити шоу за участю аватарів Kiss, як було зроблено під час лондонського шоу Abba Voyage, де виступали цифрові копії учасників шведського квартету, повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua.

За даними джерел видання, сума угоди становила 300 мільйонів доларів. Pophouse не розголошує умови її укладання, посилаючись на конфіденційність.

Водночас компанія обіцяє тримати музикантів у центрі уваги довгі роки після завершення живих виступів, а також «відкрити нову аудиторію та потоки доходів».

Kiss за свою 50-річну кар'єру продали понад 100 мільйонів платівок у всьому світі. Купівля прав на пісні та імідж дає Pophouse можливість відкрити додаткові джерела прибутку від спадщини гурту.

Джин Сіммонс, басист та співзасновник Kiss, заявив, що гурт працює над кількома проєктами, включаючи віртуальний тур, біографічний фільм та тематичний «досвід». Йохан Лагерльоф, керівник відділу інвестицій Pophouse, сказав, що місія компанії полягала в тому, щоб "здійснити мрію групи стати безсмертною".


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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