Хто такі Bambie Thug, які здивували "Євробачення" своїм готичним виступом

Окрім епатажних Windows95man з Фінляндії глядачів "Євробачення-2024" шокувала ще одна учасниця першого півфіналу - Bambie Thug, яка представляє на конкурсі Ірландію. Конкурсантка влаштувала на сцені справжній перформанс та змусила говорити про себе весь світ. Що про неї відомо – далі у нашому матеріалі, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/bambiethug

Bambie Thug - псевдонім ірландської співачки та авторки пісень Бембі Рей Робінсон. Артистка ідентифікує себе як небінарну особу і просить застосовувати до неї займенник "вони".

Бембі народилися у місті Макрум, графство Корк, 6 березня 1993 року. Спочатку вони навчалися на артиста балету, а згодом перейшли на навчання до музичного театру. Закінчивши академію, Робінсон почали вчитися написання пісень та вокалу.

Вперше як виконавиця Bambie Thug заявили про себе у 2020 році, а через рік випустили дебютний сингл Birthday. У тому ж році випустили ще три пісні: Psilocyber, PMP, High Romancy.

Фото: instagram.com/bambiethug

Робінсон стверджують, що винайшли власний стиль, який назвали "уія-поп", критики ж відносять їхню творчість до стилів електротреп, конфорнтаційний перформанс-арт та гот-поп.

Також Bambie Thug не приховують, що практикують неоязичницьке чаклунство та магію, які, за їхніми словами, дуже вплинули на їхню музику. У своїх піснях Бембі використовують заклинання та прокляття.

Фото: instagram.com/bambiethug

Bambie Thug співпрацювали з українкою Віолеттою Корєтнік з Чернівців. Чернівчанка зняла для них кілька кліпів. Відео на пісню Love Bites знімали вночі.

"Я знала з самого початку, що ця зйомка буде не з простих. У нас майже не було бюджету, і приміщення, яке мало бути темним для кадру. Ми мали дочекатися ночі, що означає, що зйомка розпочнеться лише о 17-18 годині". Дивлячись на локацію, яка була орендована лише на один день та обсяг роботи, я розуміла, що раніше за 1-2 ночі зйомку ми не закінчимо", - розповідала Віолетта.

Фото: instagram.com/bambiethug

У січні 2024 року Bambie Thug перемогли у національному відборі в Ірландії з піснею Doomsday Blue. Після перемоги їхній трек і саму артистку розкритикували ірландські ультраправі діячі.

"Bambie Thug, мабуть, найбільший індик з часів індика Дастіна. Схоже, що прославлення сатанізму та "небінарної нісенітниці" - це мода ірландського істеблішменту", - написав у Twitter Герман Келлі, президент ультраправої Ірландської партії свободи.

А ірландський співак Джонні Логан, який двічі вигравав "Євробачення" у 1980 та 1987 роках, підтримав Bambie Thug, відзначивши їхній оригінальний виступ.

"Щороку виконавці намагаються скопіювати пісню, що перемогла раніше, тому що думають, що це секрет її перемоги, - сказав він Sunday World, - Нинішній ірландський проект цього не робить. Це, мабуть, найкращий і найоригінальніший запис в Ірландії, скільки я себе пам'ятаю".

Фото: instagram.com/bambiethug

Під час свого виступу на "Євробаченні-2024" Bambie Thug з'явилися у костюмі відьми та співали, здійснюючи ритуал в оточенні свічок. На сцені до них приєднався танцюрист-чоловік у демонічному гримі та накладними штучними зубами.

Їхня конкурсна пісня Doomsday Blue розповідає про те, як "молода відьма, яка втомилася від невдалих відносин, пише у своїй "Біблії вогню" і вимовляє заклинання, щоб створити "нового кращого хлопця" - але замість людини вони викликають дивну істоту", пояснили Бембі Rolling Stone.

У тексті пісні міститься безліч "заклинань", включаючи амарайське заклинання "Авада Кедавра", яке було популярне у франшизі про Гаррі Поттера, пише Daily Mail.

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