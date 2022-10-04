Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі і нарвалася на критику: "Коли відійдуть у минуле такі..."

Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі і нарвалася на критику: "Коли відійдуть у минуле такі..."

Переможниця шоу "Танці із зірками" Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі, скомпонувавши лук з речей відомих брендів.

На своїй сторінці в Instagram Санта Дімопулос розмістила атмосферний кадр, зроблений у затишній кав'ярні на вулиці у столиці Франції.

На знімку співачка позує в модному одязі та аксесуарах. Зокрема, Дімопулос одягла бежевий тренч від Dior, шкіряні штани. На ноги вона взула чорні туфлі, а доповнила свій образ стильними окулярами та годинником.

До речі, виглядала переможниця «Танців із зірками» модно, впевнено та дуже ефектно.

"Париж чарівний, швидкий, яскравий! Я завжди на бігу і хочу все встигнути... Хочу приїхати хоч раз на тиждень і насолодитися кожною миттю, адже тут черпаєш натхнення буквально на кожному розі", - написала вона.

Фоловерів захопив стильний образ Санти, але без ложки дьогтю не обійшлося.

"Сантачко, ви прекрасні",

"Коли відійдуть у минуле такі луки", - пишуть у мережі.

Раніше Санта Дімопулос зізналася, що перебереться з дітьми до України лише після того, як закінчиться війна.

«"Я планую жити в Україні. Поки я вимушено переїхала і перевезла дітей, тому що старі ситі покидьки вирішили нас визволити з класного життя. І доки триватиме війна, вони (діти – ред.) будуть у безпечному місці", - написала Санта.

Санта Дімопулос


Ирина Юрченко, politeka.net





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