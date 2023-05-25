Санта Дімопулос у міні-сукні з корсетом прикрасила Канський кінофестиваль

Санта Дімопулос - велика прихильниця Канського кінофестивалю. Вона відвідує його майже щороку, обираючи ефектні образи для червоної доріжки.

У міні-сукні з корсетом: Санта Дімопулос у ефектному вбранні прикрасила Канський кінофестиваль

В особистому обліковому записі в Інстаграм українська співачка опублікувала фото з Франції, коли вона вирушила на один із головних кінематографічних заходів року.

З шанувальниками вона поділилася знімком із авто, зазначивши: "У черзі на червону дорогу". А потім покрасувалася своїм вбранням.

У міні-сукні з корсетом: Санта Дімопулос у ефектному вбранні прикрасила Канський кінофестиваль

Вибір Санти впав на неординарну коротку сукню-майку в рубчик із довгою рваною спідницею у вигляді бахроми. Вбрання прикрасило неординарний пластиковий або металевий корсет на блискавці з баскою. Образ Дімопулос завершила чорними босоніжками із золотими ланцюгами, масивним золотим чокером із шипами на шиї та крихітною чорною сумочкою.

У міні-сукні з корсетом: Санта Дімопулос у ефектному вбранні прикрасила Канський кінофестиваль

Волосся красуня-українка прибрала у гладкий кінський хвіст у стилі Аріани Гранде, а у макіяжі зробила акцент на очах.

У міні-сукні з корсетом: Санта Дімопулос у ефектному вбранні прикрасила Канський кінофестиваль

З початку повномасштабного вторгнення Санта Дімопулос перебуває за кордоном разом із двома дітьми. Її чоловік, за повідомленнями співачки, перебуває в Україні. Артистка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, який на 18 років її старший. Вони мають спільну доньку Софію, якій у вересні виповниться 4 роки. Також зірка виховує 14-річного сина Даніеля від українського шоумена Андрія Джеджули.

Нагадаємо, Санта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рік.


Анастасия Березовская, Тудей





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