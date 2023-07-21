Помер легендарний американський співак Тоні Беннетт

Він 20 разів ставав володарем премії "Греммі".

Американський естрадний співак Тоні Беннетт помер у Нью-Йорку у віці 96 років, повідомляє The New York Times. Видання зазначає, що кар'єра музиканта була примітною як своєю довговічністю, так і послідовністю, інформує ZN.ua.

Помер легендарний американський співак Тоні Беннетт
Тоні Беннетт помер у віці 96 років
© Tom Beetz/flickr

Про смерть музиканта повідомила його публіцистка Сільвія Вайнер. У 2016 році Беннет дізнався про свій діагноз – хворобу Альцгеймера. Публіці про хворобу музиканта у 2021 році розповіла його дружина Сьюзан Бенедетто. Разом з тим, Беннетт продовжував виступати і записувати пісні, незважаючи на хворобу. Його останній публічний виступ був у серпні 2021 року, коли він з'явився з Леді Гагою у Radio City Music Hall у шоу під назвою One Last Time.

Беннетт (справжнє ім'я Ентоні Домінік Бенедетто) почав виступати як джазовий співак у 1950-ті роки. Перший пік його популярності відбувся 1962 року. Тоді він дав концерт у Карнегі-холі та випустив пісню I Left My Heart in San Francisco.

За свою кар'єру музикант записав 70 альбомів, його платівки було продано тиражем понад 50 мільйонів екземплярів. Він записував дуети з Полом Маккартні, Елтоном Джоном, Крістіною Агілерою, Селін Діон і випустив два альбоми з Леді Гагою. Беннетт 20 разів ставав володарем премії «Греммі», його називали легендою американської естради.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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