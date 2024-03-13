"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії

Низка загадкових смертей в Росії поповнилась новим випадком.
© Из открытых источников

Віце-президент російського нафтового гіганта «Лукойл» Віталій Робертус помер у віці 53 років, повідомили в компанії. Причини його смерті не називаються, інформує ZN.ua.

У некролозі йдеться, що трудова біографія Робертуса була пов'язана «виключно з Лукойлом»: він пропрацював там 30 років, прийшовши у компанію одразу після закінчення інституту.

Робертус став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який раптово помер.

У вересні 2022 року загинув 67-річний голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов — він випав з вікна лікарні, де проходив лікування.

Його посаду обійняв Владімір Нєкрасов, який помер у жовтні 2023 року у віці 66 років від серцевої недостатності, як заявила компанія.

Колишній топменеджер «Лукойлу» Алєксандр Суботін був знайдений мертвим у травні 2022 року в приватному будинку. Причиною його смерті, за офіційними даними, стала так само серцева недостатність.

12 березня у місті Кстово в Нижегородській області Росії сталася пожежа на території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Губернатор області Глєб Нікітін заявив, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки українського безпілотника.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"Очільник МЗС Литви Ландсбергіс порадив усім прихильникам "російського миру" подивитися фільм "20 днів у Маріуполі"
"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії
На фронті загинув молодий кінооператор Олесь СамчукНа фронті загинув молодий кінооператор Олесь Самчук
Блок рекламы


Похожие новости
Помер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозуПомер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозу
В Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗВ Україні від ускладнень COVID померли 650 людей – МОЗ
У Львові п'ятирічний хлопчик помер після видалення зубів - прокуратура веде розслідуванняУ Львові п'ятирічний хлопчик помер після видалення зубів - прокуратура веде розслідування
Помер український історик та релігієзнавець Ігор КозловськийПомер український історик та релігієзнавець Ігор Козловський
Померла ірландська співачка Шинейд О'КоннорПомерла ірландська співачка Шинейд О'Коннор
Помер легендарний американський співак Тоні БеннеттПомер легендарний американський співак Тоні Беннетт
У Парижі померла акторка та співачка Джейн БіркінУ Парижі померла акторка та співачка Джейн Біркін
Анджеліна Джолі у кроп-топі та широких штанах засвітила кільце у пупціАнджеліна Джолі у кроп-топі та широких штанах засвітила кільце у пупці
Загальна мобілізація: які строки оскарження постанови ВЛКЗагальна мобілізація: які строки оскарження постанови ВЛК
Аль Пачіно знову стане батьком: дитину акторові подарує його дівчина, яка молодша на 53 рокиАль Пачіно знову стане батьком: дитину акторові подарує його дівчина, яка молодша на 53 роки
Последние новости
Подгружаем последние новости