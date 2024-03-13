"Лукойл" вбиває: раптово помер четвертий за два роки топменеджер компанії

Низка загадкових смертей в Росії поповнилась новим випадком.

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Віце-президент російського нафтового гіганта «Лукойл» Віталій Робертус помер у віці 53 років, повідомили в компанії. Причини його смерті не називаються, інформує ZN.ua .

У некролозі йдеться, що трудова біографія Робертуса була пов'язана «виключно з Лукойлом»: він пропрацював там 30 років, прийшовши у компанію одразу після закінчення інституту.

Робертус став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який раптово помер.

У вересні 2022 року загинув 67-річний голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов — він випав з вікна лікарні, де проходив лікування.

Його посаду обійняв Владімір Нєкрасов, який помер у жовтні 2023 року у віці 66 років від серцевої недостатності, як заявила компанія.

Колишній топменеджер «Лукойлу» Алєксандр Суботін був знайдений мертвим у травні 2022 року в приватному будинку. Причиною його смерті, за офіційними даними, стала так само серцева недостатність.

12 березня у місті Кстово в Нижегородській області Росії сталася пожежа на території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Губернатор області Глєб Нікітін заявив, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки українського безпілотника.