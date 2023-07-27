Співаці було 56 років.

Померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор, повідомляють The Daily Mail та The Irish Times , інформує ZN.ua .

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Співаці було 56 років, про причини смерті не вказується.

О'Коннор прославилася 1990 року своєю версією пісні Прінса Nothing Compares 2 U. За свою кар'єру артистка випустила десять альбомів.

Співачка мала четверо дітей. Її син Шейн помер минулого року у віці 17 років.

О'Коннор також відома своєю політичною активністю.

О'Коннор прийняла іслам у 2018 році та змінила ім'я на Шухада Садакат, але продовжувала виступати під ім'ям Шинейд О'Коннор. 2021 року пані О'Коннор випустила мемуари «Спогади», а минулого року Кетрін Фергюсон зняла фільм про її життя.