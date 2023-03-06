У Британії померла 14-річна українка. Причини смерті з'ясовуються

МЗС України знає про смерть маленької українки.

У Британії померла 14-річна українка. Причини смерті з'ясовуються
© Pexels

У графстві Девон в Англії, 4 березня, на пляжі знайшли 14-річну українку, яка була непритомна, повідомили у британській поліції. Пізніше дівчинка померла у лікарні.

Спочатку поліцейським повідомили про зникнення дитини. До пошуків дівчинки залучили гелікоптер, а також берегову охорону. З пляжу в Доуліші, де знайшли дівчинку, її доставили до Королівської лікарні Девона та Ексетера. Там вона померла.

«Зараз ця смерть розглядається як незрозуміла, продовжується розслідування обставин, пов'язаних з нею», – повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що дитина – громадянка України. Поліцейські зв'язалися із українським посольством.

Як передає NV, у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що знають про смерть маленької українки.

«Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, встановлює зв'язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, що почалося», – резюмували там.





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