У Британії померла 14-річна українка. Причини смерті з'ясовуються
МЗС України знає про смерть маленької українки.
У графстві Девон в Англії, 4 березня, на пляжі знайшли 14-річну українку, яка була непритомна,
Спочатку поліцейським повідомили про зникнення дитини. До пошуків дівчинки залучили гелікоптер, а також берегову охорону. З пляжу в Доуліші, де знайшли дівчинку, її доставили до Королівської лікарні Девона та Ексетера. Там вона померла.
«Зараз ця смерть розглядається як незрозуміла, продовжується розслідування обставин, пов'язаних з нею», – повідомили у поліції.
Правоохоронці повідомили, що дитина – громадянка України. Поліцейські зв'язалися із українським посольством.
Як
«Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, встановлює зв'язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, що почалося», – резюмували там.