Масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС може спричинити важкі отруєння - МОЗ

Медики радять, як вберегтися від інфекції.

Масовий мор риби почався на Дніпропетровщині внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомило у Telegram міністерство охорони здоров’я України, інформує ZN.ua .

Йдеться про те, що в Дніпропетровській області десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. МОЗ попереджає, що така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

Міністерство аграрної політики України опублікувало в Telegram кадри із села Мар’янське Дніпропетровської області. На них - наслідки знищення росіянами Каховської ГЕС.

Медики нагадують: мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

«Уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі!» - закликають у МОЗ.

Одну з найбільших загроз тут може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших з усіх відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму включають:

- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль

- початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пеленою» перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення

- блювання, запор і здуття живота

- параліч дихальних м’язів

- Підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.

«Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів!» - наполягають медики. У МОЗ кажуть, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Сироватка проти ботулізму є у достатній кількості.