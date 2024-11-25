В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні

В Одесі через відключення світла в парку Шевченка діти застрягли на атракціоні.

Про це повідомили одеські пабліки.

Пізніше прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області повідомила, що рятувальники надали допомогу дітям, які застрягли на атракціоні.

"Рятувальники, спільно зі співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18-ти метрів 4 дитини. Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині. З дітьми працювали психологи ДСНС", - повідомили одеські рятувальники.

Зазначається, що ніхто не постраждав.