Співак Святослав Вакарчук побував на 95-річчі Ліни Костенко

Відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи», громадський діяч Святослав Вакарчук завітав на святкування 95-річчя легенди української літератури, поетеси та письменниці Ліни Костенко.

Спільними світлинами з свята поділився народний депутат України Микола Княжицький, інформує Апостроф .

"Куди ж та молодість поділась, А ще ж і юність не пройшла,- жартує Ліна Костенко. Привітали Ліну Василівну з ювілеєм. Це велика насолода і щастя чути її у такий час, - розповідає політик. - Вона любить говорити віршами, жартувати і замислюється : чи доречні жарти у такий час, час, за який Ліна Василівна дуже переживає?".

У дописі Княжицький зізнається: "Вона слідкує за інтелектуальним життям Європи і політичним життям України і дуже не любить пафосу. Але любить людей України і напевно була б кращим президентом України із ширшою візією і ясністю розуму ніж, наприклад, два останні американські лідери). Ліна Костенко дарує нам сил на Перемогу. Многая літа!".

На одній зі світлин, якими поділився політик, можна помітити серед гостей Святослава Вакарчука, що сидить поряд із поетесою.