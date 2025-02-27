Хворий на онкологію співак пригрозив Мінкульту судом

Лідер львівського блек-дез-метал гурту "1914" Дмитро "Кумар" Тернущак вважає, що Міністерство культури мало б відшкодувати музикантам десятки тисяч євро, які вони втратили через зрив відомством їх туру за кордоном.

Про це співак написав у Facebook, інформує Апостроф.

"Вельмишановні Міністерство культури та стратегічних комунікацій України чи готові ви нам відшкодувати наших прямих втрат 12 к євро, а також десятки тисяч євро втрат репутаційних та комерційних, якщо так - то це добре, ми одразу перекинемо ці гроші на ЗСУ як і планували. А якщо ні - то можливо ви готові відшкодувати це у судовому порядку? Бо інакше сенсу у вашому існуванні особисто я не розумію. І до слова, виїзд ви призупиняєте з 3 березня, документи ми подали 12 лютого, і ви їх прийняли та зареєстрували під номером КОК 33625-ЗВГ 12 02 25. У вас щось з часо-простором проблеми", - зазначив Кумар.

Він написав, що гурт вклав близько 5 тисяч євро тільки в друк футболок та пінів, які поза межами туру матимуть мало сенсу. Понад 4 тисячі євро пішли на закупку у лейбла вінілів та cd.

"Підготовка до туру музична - я не буду рахувати, це все зрозуміло, але навіть по найскромнішим підрахункам ми поки що попали у своїх 12к євро, просто аби підготуватись до туру. Ці гроші мали б працювати на нас і конвертуватись у заробіток, з якого би привозились донати. Тобто умовно цю суму ми б подвоїли, щось пішло б на оплату роботи водія, щось на догляд і ТО бусу (ну бо тур десь +-10к км) багато б пішло на бензу, але ще більше б залишилось на ЗСУ", - повідомив Кумар.

Він навів приклад концерту у Мюнхені, запланованого на 3 березня. Там продано всі квитки на суму 8700 євро.

"Орги ці гроші отримали наперід, бо це передпродаж, вже заплатили з них 20% VAT, ми не приїжджаємо, окрім проваленої репутації та скандалу ці гроші треба повертати. Оргу. Який вже заплатив з них податки доведеться повертати свої. Я мовчу що після цього жоден клуб з нами не працюватиме, бо ми підставляємо (не вперше через мінкульт) промотерів, оргів, клуби. Я просто хочу щоб ви порахували скліьки доведеться оргу віддати своїх грошей (враховуючи промоцію, афіші, вкладення в рекламу та оренду апарату ітд) а потім маштабуйте це на Європейський тур на овер 20 концертів. При тому, що 50% гонорару гурту клуби ВЖЕ оплатили нашому букінгу, з цих грошей вже заплачені податки і їх теж доведеться повертати. Це теж маштабуйте на овер 20 концертів враховуючи Париж, Берлін, Прагу ітд", - зазначив музикант.

Раніше Кумар детально описав ситуацію навколо поїздок свого гурту у закордонні тури та проблеми з Мінкультом.







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