Видобуток "безкоштовного" газу закінчився для українця судом і величезним штрафом: "врізався у..."

На Полтавщині виявили крадіжку газу із вуличного газопроводу.

Про це повідомила прес-служба «Гадячгазу».

У селі Вельбівка місцевий житель здійснив врізання до вуличного газопроводу та проклав гумовий шланг під ґрунтом в обхід приладу обліку газу.

За використаний у такий спосіб газ порушнику нарахували понад 110 тис. грн. боргу.

Зловмисник відмовився платити за газ, тож підприємство звернулося до суду.

За його рішенням, споживач має компенсувати «Гадячгазу» вартість вкраденого газу та сплатити всі судові витрати.

Облгаз повідомляє, що незаконні підключення до газопроводу можуть загрожувати здоров'ю та життю людей. У місцях мимовільних врізок через нещільність з'єднання труб виникають витоки, що може призвести до вибухів та задухи газом.

Раніше сильний вибух стався у цокольному приміщенні дев'ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області, вогняна НП сталася в магазині дверей у селі Софіївська Борщагівка.

«Під час прибуття встановлено, що стався вибух акумулятора, підключеного до інвертора, з подальшим горінням», - повідомили рятувальники.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Знищено комору з готовою продукцією та пошкоджено інші приміщення магазину.

Рятувальники ще раз закликають бути відповідальними та берегти своє життя та майно.

Коментуючи черговий вибух під час відключення електроенергії, українці припускають, що таких повідомлень, на жаль, буде ще багато.