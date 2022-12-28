Одного із чотирьох заблукалих в румунських горах українця знайшли мертвим

Четверо чоловіків зникли на Мармароському хребті ще 24 грудня і доля одного із них досі не відома, інформує ZN.ua.

Одного із чотирьох заблукалих в румунських горах українця знайшли мертвим
© ДПСУ

Одного із чотирьох громадян України, які заблукали в Карпатах на кордоні з Румунією поблизу гори Піп Іван Мармароський, знайшли мертвим, повідомив у вівторок увечері директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга.

Як пише видання Agerpres, тіло чоловіка знайшов місцевий житель із Красна Вишеулуй.

Шестеро українців заблукали на Мармароському хребті та перетнули кордон України та Румунії вдень у суботу, 24 грудня. Того ж дня ввечері двох виявили румунські прикордонники, доля ще чотирьох була невідома. Для їхніх пошуків була піднята українська та румунська вертолітні служби.

Двох зниклих румунські рятувальники знайшли живими 26 грудня на висоті понад 1 800 метрів. Вони були без належного екіпірування та теплого одягу на висоті понад 1800 метрів, на крутому схилі гори Піп Іван Мармароський.

Також стало відомо про перебування на хребті ще двох поранених громадян України, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею.

Рятувальні та прикордонні служби проводили їх пошук впродовж першої половини дня вівторка, але по обіді через погодны умови були змушені припинити пошуки. На разі доля ще одного українця залишається невідомою.


Ірина Знась, ZN.ua





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