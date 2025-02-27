Зірку Голлівуду Джина Гекмена знайшли мертвим

Дворазовий володар премії «Оскар» Джин Хекман і його дружина, піаністка Бетсі Аракава, були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе.

Про це пише Varierty, інформує Апостроф .

Хекмену було 95 років, Аракаві — 63. Причини смерті в поліції не назвали, наголосивши, що ознак скоєння злочину немає. Крім актора та його дружини, в будинку також знайшли їхнього мертвого собаку.

Юджин Аллен Хекмен - американський кіноактор і письменник. Один з найпопулярніших і найуспішніших американських кіноакторів другої половини XX століття, чия кар'єра тривала понад 40 років. Переважне акторське амплуа Хекмена - представники закону та військові діячі.

Дворазовий лауреат премій «Оскар» та BAFTA, триразовий володар премії «Золотий глобус» та Національної ради кінокритиків США, призерк Берлінського кінофестивалю.