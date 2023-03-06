Моніка Беллуччі на новому фото викликала обурення: зірку звинуватили у фотошопі

Моніка Беллуччі, безперечно, одна з найрозкішніших, найкрасивіших та найелегантніших жінок сучасності. У віці 58 років зірка виглядає чудово, при тому, що відмовилася від "уколів краси" та пластичних операцій. Але вона виглядає на свій вік. Принаймні у реальному житті.

У березні італійська актриса стала головною героїнею нового випуску глянсового журналу Vogue Greece (Греція) і періодично ділиться новими фото з шанувальниками. І якщо в реальності у Моніки Беллуччі є видимі зморшки, обвисла шкіра, і не зовсім ідеальне тіло, то ось на професійних фотографіях, які часто редагуються, вона виглядає як богиня.

В особистому обліковому записі в Інстаграм колишня дружина Венсана Касселя опублікувала знімок, зроблений на сходах. У кадрі Моніка Беллуччі постала у довгому приталеному пальті, панчохах, туфлях на підборах та сонцезахисних окулярах.

Вся увага була прикута до її ідеальних, струнких ніг, які виглядають трохи дивно. Більшість фоловерів звернули увагу на те, що вони навіть неприродно тонкі. Журнал, та й саму актрису, засудили у Мережі, звинувативши у використанні фотошопу та нав'язуванні нереальних стандартів краси.

Нагадаємо, у Мережі порівняли відео Моніки Беллуччі та Діви Кассель з подіуму – мама краща.