Сенцов повернувся на фронт і сфотографувався з дивним прапором

Український режисер та командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов повернувся на фронт та з окопів опублікував нову фотографію з цікавим українським прапором.

Відповідне фото Сенцов опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

"На роботі", – лаконічно написав колишній бранець Кремля.

На фотографії у нього можна помітити перевернутий прапор України.

Згідно із загальними засадами Конституції України (стаття 20), прапор України — синьо-жовтий. Синій — зверху, жовтий — знизу:

"Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів".

Крім того, чинний закон "Про Державний прапор України" наголошує:

"Верховна Рада України постановляє затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3".

Натомість у Сенцова помітно прапор, де кольори розміщені навпаки.

Можна також припустити, що український режисер вирішив опублікувати селфі у повному військовому спорядженні з окопів після своєї відпустки чи відрядження. Адже за цей час Сенцов встиг дати кілька інтерв’ю українським медіа та завітав на кінофестиваль в Карлових Варах, де особисто представив свій документальний фільм "Реал" про війну в Україні. Крім того, саме у Карлових Варах Сенцов зустрівся із президентом Чехії Петером Павелом.


Любов Боровик, Апостроф





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