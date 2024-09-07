На фронті загинув кобзар Грицько Папуга

У повномасштабній війні Росії проти України загинув військовий доброволець, активіст, майстер музичних інструментів та "щирий козак" Сергій Павліченко, що отримав від друзів козацьке ймення Грицько Папуга.

Про це повідомив народний артист, кобзар, нині військовий Тарас Компаніченко, інформує Апостроф .

Згадує, що друзі дали йому нове козацьке ймення - Грицько Папуга:

"Загинув мій друг Сергій Павліченко. Нема слів - біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга - таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва".

Тарас Компаніченко пише, що Сергій Павліченко був братчиком у різних колах, опанував вміння гри на кількох інструментах, приймав активну участь в "усіх Майданах та Революціях", а в ніч на 19 лютого отримав поранення під час протистояння з силовиками:

"Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів (бандури, кобзи, ліри та гуслі). Братчик "Щирого брацтва", братчик Кобзарського цеху, був в колі Історичного клубу "Чорні Запорожці". Активний учасник усіх Майданів та Революцій. Під час протистояння з силовиками вночі з 18 на 19 лютого був поранений".

За словами військового Компаніченка, Грицько Папуга був також співавтором першого фільму про "Холодноярських гайдамаків-повстанців" та "... співтворцем кобзи, що я найбільше на ній граю".

"З перших днів повномасштабної війни - доброволець. Спершу ДФТГ, потім військо- бойова бригада. Був тричі поранений. Тепер в сонмі героїв - поліг в борні за Волю України! Царство небесне і вічний спокій! Дякуємо за чин! Прости нас! Вічна Слава! Вічна Дяка! Смерть дикому людожерному московському імперіалізму рф", - пише Тарас Компаніченко.