Внаслідок обстрілу електространції на Донеччині загинув енергетик

Внаслідок обстрілу однієї з електростанцій у Донецькій області загинув 36-річний енергетик Костянтин Гусак.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики.

Як повідомили в прес-службі, в момент атаки машиніст перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його оперативно евакуювали до лікарні, проте, незважаючи на надану медичну допомогу, врятувати чоловіка не вдалося, інформує Апостроф.

На електростанції Гусак обіймав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху. У нього залишилися батьки та старший брат.


Вікторія Рубан, Апостроф





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Внаслідок обстрілу електространції на Донеччині загинув енергетикВнаслідок обстрілу електространції на Донеччині загинув енергетик
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