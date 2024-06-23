Внаслідок обстрілу електространції на Донеччині загинув енергетик

Внаслідок обстрілу однієї з електростанцій у Донецькій області загинув 36-річний енергетик Костянтин Гусак.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики.

Як повідомили в прес-службі, в момент атаки машиніст перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його оперативно евакуювали до лікарні, проте, незважаючи на надану медичну допомогу, врятувати чоловіка не вдалося, інформує Апостроф .

На електростанції Гусак обіймав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху. У нього залишилися батьки та старший брат.