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2024-11-25
У Великій Британії внаслідок сильного шторму є загиблі
У Великій Британії тривають сильні зливи, викликані штормом Берт. В Уельсі під час широкомасштабної повені знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим.
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Синоптики інформують, що найсильніші дощі зараз повільно просуваються на схід Англії, де в центральній частині та на південному заході вирує шторм. По всій Великій Британії оголошено понад 100 попереджень про повені.
Навколо Лондона всі Королівські парки закриті через сильний вітер, включно з Гайд-парком і його популярним атракціоном Winter Wonderland.
У неділю тривали перебої в русі залізничного транспорту. У південному Уельсі річка Тафф вийшла з берегів, затопивши прилеглі будинки.
Вікторія Рубан, Апостроф