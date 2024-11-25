У Великій Британії внаслідок сильного шторму є загиблі

У Великій Британії тривають сильні зливи, викликані штормом Берт. В Уельсі під час широкомасштабної повені знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим.

Про це повідомляє ВВС.

Синоптики інформують, що найсильніші дощі зараз повільно просуваються на схід Англії, де в центральній частині та на південному заході вирує шторм. По всій Великій Британії оголошено понад 100 попереджень про повені.

Навколо Лондона всі Королівські парки закриті через сильний вітер, включно з Гайд-парком і його популярним атракціоном Winter Wonderland.

У неділю тривали перебої в русі залізничного транспорту. У південному Уельсі річка Тафф вийшла з берегів, затопивши прилеглі будинки.