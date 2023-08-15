У Росії сталися вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі й "важкі" поранені

Щоправда, прокремлівські ЗМІ лише пишуть про "НП", не розкриваючи деталей.

Ввечері понеділка, 14 серпня, на території Ханти-Мансійського автономного округу РФ сталося два вибухи на Талінському нафтовому родовищі, повідомив російський ресурс Baza, інформує ZN.ua.

У Росії сталися вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі й
Фото ілюстративне
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Дещо пізніше пропагандистські ЗМІ підтвердили, що в ХМАО відбулася “надзвичайна ситуація” на родовищі. Із посиланням на працівника місцевої лікарні там заявили, що після цього чотири людини перебувають у важкому стані.

"До нас везуть чотирьох постраждалих з родовища. Усі важкі. Попередньо, 70% опіку", – нібито передали пропагандистам.

Згодом прокремлівські медіа написали про збільшення числа постраждалих до п’яти. Усі “важкі” та були госпіталізовані в Нягані після "НП", подробиці якої не розкриваються.

В уряді Ханти-Мансійського автономного округу також повідомили про двох загиблих. Там додали, що на Талінському нафтовому родовищі зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів, але інших подробиць поки не кажуть.


Максим Царук, ZN.ua





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