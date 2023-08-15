У Росії сталися вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі й "важкі" поранені

Щоправда, прокремлівські ЗМІ лише пишуть про "НП", не розкриваючи деталей.

Ввечері понеділка, 14 серпня, на території Ханти-Мансійського автономного округу РФ сталося два вибухи на Талінському нафтовому родовищі, повідомив російський ресурс Baza, інформує ZN.ua .

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Дещо пізніше пропагандистські ЗМІ підтвердили, що в ХМАО відбулася “надзвичайна ситуація” на родовищі. Із посиланням на працівника місцевої лікарні там заявили, що після цього чотири людини перебувають у важкому стані.

"До нас везуть чотирьох постраждалих з родовища. Усі важкі. Попередньо, 70% опіку", – нібито передали пропагандистам.

Згодом прокремлівські медіа написали про збільшення числа постраждалих до п’яти. Усі “важкі” та були госпіталізовані в Нягані після "НП", подробиці якої не розкриваються.

В уряді Ханти-Мансійського автономного округу також повідомили про двох загиблих. Там додали, що на Талінському нафтовому родовищі зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів, але інших подробиць поки не кажуть.