В Росії вибухнув черговий газогін — вдруге за день

Увечері у Мишкінському районі Ярославській області, що в Росії, пролунав вибух. Вогняний спалах та тривале свічення помітили жителі села Єремейцеве. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними МНС — вибухнув газопровід, внаслідок чого виникла пожежа.

В МНС стверджують, що протиаварійна система газопроводу спрацювала у штатному режимі, відбувалося факельне горіння залишків газу, вогонь ліквідовано, жертв немає.

Це другий подібний інцидент за день. Вранці у Вологодській області спалахнула пожежа на газопроводі Трансгаз-Ухта.

Крім того, сьогодні у російському Красноярську палав черговий склад, площа займання склала 6 тисяч квадратних метрів.

В останні місяці подібні інциденти відбуваються на території Росії із завидною сталістю. Ось перелік лише особливо резонансних пожеж на складах, будівельних, паливних, нафтопереробних тощо підприємствах, тільки з початку поточної зими: