В Росії вибухнув черговий газогін — вдруге за день
Цього разу інцидент стався у Ярославській області.
Увечері у Мишкінському районі Ярославській області, що в Росії, пролунав вибух. Вогняний спалах та тривале свічення помітили жителі села Єремейцеве. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними МНС — вибухнув газопровід, внаслідок чого виникла пожежа.
В МНС стверджують, що протиаварійна система газопроводу спрацювала у штатному режимі, відбувалося факельне горіння залишків газу, вогонь ліквідовано, жертв немає.
Це другий подібний інцидент за день. Вранці у Вологодській області спалахнула пожежа на газопроводі Трансгаз-Ухта.
Крім того, сьогодні у російському Красноярську палав черговий склад, площа займання склала 6 тисяч квадратних метрів.
В останні місяці подібні інциденти відбуваються на території Росії із завидною сталістю. Ось перелік лише особливо резонансних пожеж на складах, будівельних, паливних, нафтопереробних тощо підприємствах, тільки з початку поточної зими:
- 8 лютого – у Ростовській області пожежа на території заводу з переробки нафтопродуктів.
- 7 лютого – пожежа на нафтопереробному заводі у Нижегородській області.
- 2 лютого – пожежа будівельного ринку в Підмосков'ї.
- 28 січня – масштабна пожежа на складі у підмосковному Красногорську.
- 27 січня - потужна пожежа в Петербурзі поряд із Південною ТЕЦ.
- 26 січня – велика пожежа на підприємстві у Ставрополі, згорів цех.
- 21 січня – Пожежа на нафтобазі в Ангарську, площа горіння 400 кв. м. Згоріли залізничні цистерни та бензовоз.
- 20 січня – пожежа на складі у Примор'ї. Площа загоряння становила 1 тис.кв.
- 12 січня – пожежа на складі у Красноярську, площа 1 тис. кв. метрів.
- 11 січня - горіння палива у Новій Москві. Паливо, що горить, викликало, по суті, підземну пожежу - дизель витік у каналізацію і почав димитися звідти.
- 10 січня - пожежа складі північному сході Москви площі 2 тис квадратних метрів.
- 30 грудня - у Кронштадті спалахнув нафтовий танкер «Арктика», він був пришвартований там на ремонт.
- 28 грудня – вибух газопроводу Ухта – Торжок у Тверській області.
- 26 грудня – велика пожежа на складі в Новосибірську.
- 23 грудня – пожежа в будівлі гуртожитку ОМОН Росгвардії у Москві.
- 21 грудня – у Вологді велика пожежа на виробництві.
- 20 грудня – пожежі на газопроводі у Чувашії.
- 18 грудня - спалахнула установка на нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутській області.
- 17 грудня - сильна пожежа палає на складах у Владивостоці.
- 15 грудня – пожежа на нафтозаводі в Ангарську.
- 15 грудня - МНС Росії після великих пожеж звернулося до уряду для організації позапланових перевірок усіх великих складів.
- 12 грудня - у Нижньокамську палав склад синтетичного каучуку.
- 12 грудня – пожежа у ТЦ «Стройпарк» у підмосковній Балашихі.
- 10 грудня – пожежа у складських приміщеннях на території заводу «СтанкАгрегат» у Москві.
- 9 грудня – мега-пожежа в гіпермаркеті «Мега Хімки» у Москві.