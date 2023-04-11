Софію Ротару звинуватили у підтримці ЗСУ та хочуть позбавити майна в Росії

Донос на співачку написала організація «Ветерани Росії».

Російська громадська організація «Ветерани Росії» звернулася до Генпрокуратури та Слідчого комітету з вимогою конфіскувати майно співачки Софії Ротару. Стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення вона підтримала Україну. Про це йдеться на сайті організації, інформує ZN.ua.

Софію Ротару звинуватили у підтримці ЗСУ та хочуть позбавити майна в Росії
© Скріншот Youtube

«Ми звернулися із заявою до Слідкому та Генпрокуратури у зв'язку з можливою фінансовою підтримкою Ротару ЗСУ. Вимагаємо відібрати її нерухомість у Москві та Ялті, продати та направити виручені кошти на потреби ЗС РФ», – заявив виконавчий директор організації Вадим Мироненко.

Раніше із закликом перевірити співачку на порушення та «конфіскувати все її майно на території Росії» звернувся інший представник «Ветеранів Росії» Ільдар Резяпов. «Всі гроші, отримані від продажу конфіскованого майна, мають бути спрямовані на соціальні потреби незаможних верств населення» в анексованих Росією українських регіонах та «на підтримку добровольчих підрозділів», які беруть участь у війні РФ проти України, заявив він.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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