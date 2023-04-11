Софію Ротару звинуватили у підтримці ЗСУ та хочуть позбавити майна в Росії

Донос на співачку написала організація «Ветерани Росії».

Російська громадська організація «Ветерани Росії» звернулася до Генпрокуратури та Слідчого комітету з вимогою конфіскувати майно співачки Софії Ротару. Стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення вона підтримала Україну. Про це йдеться на сайті організації, інформує ZN.ua .

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«Ми звернулися із заявою до Слідкому та Генпрокуратури у зв'язку з можливою фінансовою підтримкою Ротару ЗСУ. Вимагаємо відібрати її нерухомість у Москві та Ялті, продати та направити виручені кошти на потреби ЗС РФ », – заявив виконавчий директор організації Вадим Мироненко.