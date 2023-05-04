Після масового вбивства у сербській школі в країні хочуть знизити вік кримінальної відповідальності до 12 років

Президент Вучич пропонує уряду запровадити низку обмежень, пов'язаних зі зброєю

Після масового вбивства 13-річним підлітком восьми учнів та охоронця у белградській школі президент Сербії Олександр Вучич запропонував знизити вік, з якого настає кримінальна відповідальність, з 14 до 12 років. Про це він заявив на прес-конференції у Белграді ввечері третього травня, повідомляє PTC, інформує ZN.ua .

13-річний підліток, вбивши дев'ять людей, уникне кримінальної відповідальності © Министарство унутрашњих послова Републике Србије / Facebook

Вучич повідомив, що хлопчика, який стріляв, помістять у психоневрологічну клініку. Відповідальність нестимуть батьки. Підліток стріляв із пістолета свого батька. Зі зброєю він навчився поводитися у тирі.

Серед пропозицій президента сербському уряду:

зменшити віковий поріг кримінальної відповідальності з 14 до 12 років;

запровадити мораторій на носіння зброї у найближчі два роки;

провести перегляд усіх виданих дозволів на зберігання зброї;

посилення контролю за порядком зберігання зброї та боєприпасів;

контроль за роботою всіх стрільбищ у Сербії у контексті доступу до них неповнолітніх;

запровадження кримінальної відповідальності всім, хто допускає контакт неповнолітніх з вогнепальною зброєю;

запровадження обов'язкових тестів на наркотики у школах;

створення спеціальних служб боротьби з насильством з боку однолітків, які оперативно реагуватимуть, а також доступ до сайтів «даркнету», які радять, як дістати зброю, наркотики та як когось вбити.

«Це мої пропозиції, остаточне рішення приймаєте ви, зрештою батьки будуть мені вдячні, тому що ми зможемо вчасно відреагувати», – сказав Вучич, звертаючись до уряду.

Нагадаємо, що у березні 2023 року в американському штаті Теннессі колишня учениця вбила трьох учнів та трьох співробітників приватної школи Covenant. Вона була озброєна двома гвинтівками та пістолетом. Поліція застрелила вбивцю на місці злочину. У травні минулого року штаті Техас (США) 18-річний тінейджер убив із пістолета та гвинтівки не менше 14 учнів початкової школи.