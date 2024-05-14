Мобілізація в Україні: поліція може примусово доставляти людей до ТЦК, названо випадки

мобілізація, повістка, призов, ТЦК

Будь-який патрульний, що працює безпосередньо на вулиці під час мобілізації та спілкується з громадянами, діє у рамках закону про Нацполіцію.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення росії. Адвокат Ярослав Куц поділився деталями про новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. В інтерв'ю телеканалу "КИЇВ24" він роз'яснив, чи має право поліція затримувати громадян та доставляти їх до ТЦК та СП.

мобілізація, повістка, призов

Як зазначив юрист, відповідно до нового законодавства про мобілізацію, що набере чинності з 18 травня, якщо особа значиться в реєстрах як така, що ухиляється від виконання військового обов'язку і відносно якої направлялася повістка, а вона не з'явилася і її оголосили в так званий розшук, тоді вони матимуть можливість затримувати і доправляти до ТЦК.

Крім того, Ярослав Куц пояснив, що наразі процедура трохи відрізняється. Будь-який патрульний, що працює безпосередньо на вулиці та спілкується з громадянами, діє у рамках закону про Нацполіцію.

штраф, штрафи, поліція

"Якраз у межах закону про Нацполіцію вони в праві перевіряти особу по своїх внутрішніх базах. Є така база "Армор", до цієї бази протягом останніх років півтора за клопотаннями військових комісарів, очільників ТЦК, вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Наскільки це законно на сьогодні – незаконно. Наскільки це реально оскаржити – нереально", - пояснив юрист.

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Олександра Торохтій, politeka.net





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