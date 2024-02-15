Кожне третє рішення про інвалідність є сумнівним – Нацполіція

Скасовано також 1200 довідок ВЛК про непридатність до служби в армії

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Працівники Національної поліції вже скасували 1,2 тисяч довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби. Перевірки тривають, повідомляє “Укрінформ” з посиланням на інформацію першого заступника голови Національної поліції – начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, інформує ZN.ua .

«Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже найвищому рівні. І вже є навіть напрацювання по скасуванню виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральною ВЛК та ВЛК в регіонах 7,5 тисяч довідок про непридатність залишено в силі, а 1200 скасовано», – прокоментував Максим Цуцкірідзе.

Також правоохоронці передали на повторну оцінку 21 тисячу медико-експертних справ про встановлення інвалідності. Понад 30% визначені як сумнівні та направлені на повторний розгляд.