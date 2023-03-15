Оскарження рішення ВЛК: чи можна це зробити

Через військову агресію Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Придатність до військової служби визначається під час проходження військовозобов'язаним військово-лікарської комісії (ВЛК).

Правозахисниця Вікторія Тютюнникова в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла, чи можна оскаржити рішення віськово-лікарської комісії. Про це пише Telegraf.

Як оскаржити рішення ВЛК

Експертка зазначила, що поки людина не отримає статусу непридатного до служби — вона вважається придатною.

"Тимчасова непридатність тягнеться до того моменту, поки не з’явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна — її не можуть мобілізувати", — наголосила вона.

За словами Тютюнникової, іноді трапляється, що під час вручення повістки військовозобов'язаний не надав документа, що підтверджує непридатність до служби, але в такому разі медичний висновок варто показати під час проходження комісії.