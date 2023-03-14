Ліки для осіб з хворобою Паркінсона: як їх можна отримати безкоштовно

Попри війну, в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки». В межах програми українці можуть отримати лікарські засоби безкоштовно або з невеликою доплатою. У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я розповіли , як людям з хворобою Паркінсона отримати безкоштовні ліки.

Як пацієнтам з хворобою Паркінсона отримати препарати безкоштовно

У МОЗ зазначили, що ліки для осіб з хворобою Паркінсона включені в програму реімбурсації «Доступні ліки».

«Загалом в програмі передбачено шість торгових назв препаратів. Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa)», – наголосили у МОЗ.