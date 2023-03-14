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2023-03-14
Ліки для осіб з хворобою Паркінсона: як їх можна отримати безкоштовно
Роз'яснення дали у МОЗ.
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Попри війну, в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки». В межах програми українці можуть отримати лікарські засоби безкоштовно або з невеликою доплатою. У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я
Як пацієнтам з хворобою Паркінсона отримати препарати безкоштовно
У МОЗ зазначили, що ліки для осіб з хворобою Паркінсона включені в програму реімбурсації «Доступні ліки».
«Загалом в програмі передбачено шість торгових назв препаратів. Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa)», – наголосили у МОЗ.
Дар'я Скрипник, ZN.ua