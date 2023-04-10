Загальна мобілізація: чи може отримати відстрочку опікун недієздатної особи

Деякі військовозобов’язані можуть бути звільнені від мобілізації.

В Україні оголошена загальна мобілізація, під час якою чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи може отримати відстрочку опікун недієздатної особи
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Адвокат Богдан Черніков пояснив, чи має право на відстрочку від призову опікун особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною.

Він пояснив, що чинним законодавством України передбачене право на отримання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у випадку, якщо останній є опікуном особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Так, відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено, що військовозобов’язані опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Отже, як видно із формулювання норми Закону, для отримання військовозобов’язаним на зазначеній вище підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, необхідним є наявність двох обставин:

  • опікунство над особою з інвалідністю;
  • така особа має бути визнана судом недієздатною.

Щодо наявності у особи, над якою встановлено опікунство, інвалідності, слід зазначити, що зазначена норма не конкретизує, яка саме група інвалідності має бути встановлена.

Щодо визнання такої особи недієздатною, варто наголосити, що зазначений статус (тобто недієздатність) встановлюється лише судом. Так, відповідно до частини першої статті 39 Цивільного кодексу України фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Відповідно до частини першої статті 60 Цивільного кодексу України суд, визнаючи особу недієздатною, встановлює над нею опіку та призначає їй опікуна за поданням органу опіки та піклування. Отже, військовозобов’язаний, який бажає отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації має бути призначений опікуном за рішенням суду.

Зазначені обставини мають існувати одночасно. Тобто, відповідно до Закону для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не достатньо лише бути опікуном особи, визнаної судом недієздатною, але й такій особі має бути встановлено групу інвалідності.

Щоб скористатися даним правом на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно звернутися із заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та додати наступні документи:

  • рішення суду, про визнання особи недієздатною та призначення військовозобов’язаного її опікуном;
  • довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення особі групи інвалідності.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Ніно Катамадзе дасть два благодійних концерти в КиєвіНіно Катамадзе дасть два благодійних концерти в Києві
Кожна шоста людина в світі страждає від безпліддя – ВООЗКожна шоста людина в світі страждає від безпліддя – ВООЗ
Warner Bros. планує зняти серіал за «Гаррі Поттером» – BloombergWarner Bros. планує зняти серіал за «Гаррі Поттером» – Bloomberg
Вирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в УкраїніВирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в Україні
"Оскар за головну драматичну роль": Лорак висловилася у бік українців після скандалу"Оскар за головну драматичну роль": Лорак висловилася у бік українців після скандалу
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: чи можуть відправити обмежено придатного в зону бойових дійЗагальна мобілізація: чи можуть відправити обмежено придатного в зону бойових дій
Мобілізація в Україні: кому не вручатимуть повістки на вулицяхМобілізація в Україні: кому не вручатимуть повістки на вулицях
Мобілізація в Україні: в яких випадках чоловіків з білим квитком призивають до арміїМобілізація в Україні: в яких випадках чоловіків з білим квитком призивають до армії
Мобілізація в Україні: чи можна відмовитись від військової служби через релігійні переконанняМобілізація в Україні: чи можна відмовитись від військової служби через релігійні переконання
Ліки для осіб з хворобою Паркінсона: як їх можна отримати безкоштовноЛіки для осіб з хворобою Паркінсона: як їх можна отримати безкоштовно
Загальна мобілізація: хто підлягає призову у 2023 роціЗагальна мобілізація: хто підлягає призову у 2023 році
Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війниМобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни
Мобілізація в Україні: чи може військовозобов’язаний попросити пред’явити документи представника ТЦКМобілізація в Україні: чи може військовозобов’язаний попросити пред’явити документи представника ТЦК
В Україну доставили ліки для онкохворих на понад 10 млн гривень: де їх отриматиВ Україну доставили ліки для онкохворих на понад 10 млн гривень: де їх отримати
У модульному містечку Львова спалах кишкової інфекції: захворіли 32 особиУ модульному містечку Львова спалах кишкової інфекції: захворіли 32 особи
Последние новости
Подгружаем последние новости