Загальна мобілізація: чи може отримати відстрочку опікун недієздатної особи

Деякі військовозобов’язані можуть бути звільнені від мобілізації.

В Україні оголошена загальна мобілізація, під час якою чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

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Адвокат Богдан Черніков пояснив , чи має право на відстрочку від призову опікун особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною.

Він пояснив, що чинним законодавством України передбачене право на отримання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у випадку, якщо останній є опікуном особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Так, відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено, що військовозобов’язані опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Отже, як видно із формулювання норми Закону, для отримання військовозобов’язаним на зазначеній вище підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, необхідним є наявність двох обставин:

опікунство над особою з інвалідністю;

така особа має бути визнана судом недієздатною.

Щодо наявності у особи, над якою встановлено опікунство, інвалідності, слід зазначити, що зазначена норма не конкретизує, яка саме група інвалідності має бути встановлена.

Щодо визнання такої особи недієздатною, варто наголосити, що зазначений статус (тобто недієздатність) встановлюється лише судом. Так, відповідно до частини першої статті 39 Цивільного кодексу України фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Відповідно до частини першої статті 60 Цивільного кодексу України суд, визнаючи особу недієздатною, встановлює над нею опіку та призначає їй опікуна за поданням органу опіки та піклування. Отже, військовозобов’язаний, який бажає отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації має бути призначений опікуном за рішенням суду.

Зазначені обставини мають існувати одночасно. Тобто, відповідно до Закону для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не достатньо лише бути опікуном особи, визнаної судом недієздатною, але й такій особі має бути встановлено групу інвалідності.

Щоб скористатися даним правом на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно звернутися із заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та додати наступні документи: