Загальна мобілізація: як вона буде проходити з 1 жовтня

Останнім часом було проведено низку змін.

В Україні триває загальна мобілізація, яка була оголошена через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Останнім часом в країні відбулися певні зміни, які можуть вплинути на мобілізацію у жовтні, інформує ZN.ua .

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Перевірка рішень ВЛК

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 вересня, підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 серпня щодо проведення перевірки рішень військово-лікарських комісій від початку повномасштабного вторгнення Росії, які стосуються інвалідності та непридатності до військової служби.

За три місяці робочі групи мають здійснити перевірку. Якщо буде виявлено необґрунтованість прийняття рішень комісіями, Кабміну доручено ініціювати їх перегляд у встановленому порядку та проінформувати правоохоронні органи за наявності підстав.

У Верховній раді також заговорили про можливість екстрадувати в Україну чоловіків, які виїхали за кордон з підробленими довідками про непридатність до військової служби. Але реалізувати це складно.

Електронний військовий квиток

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК). На його думку, це унеможливить будь-які корупційні ризики.

Розширено список хвороб, з якими можуть мобілізувати

У вересні в Україні розширили перелік осіб, які можуть бути призвані на службу до війська за мобілізацією, а також спростили вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

Одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК тепер має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Відтепер за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх, включно з:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Військовий облік жінок

В Україні з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Але до кінця 2026 р., таким жінкам не потрібно надавати військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) при працевлаштуванні і вони можуть працевлаштовуватись за старим порядком, як невійськовозобов'язана особа.

Частина студентів може втратити відстрочку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачено зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів, що здобувають другу вищу освіту після 30 років.

Зміни до законодавства передбачають звільнення від мобілізації тих студентів, які здобувають освітній ступінь за денною чи дуальною формами навчання, який вищий за раніше здобутий рівень освіти (ступінь магістра після бакалавра, а не додатково ще один диплом бакалавра), якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення претендентом на освіту 30-річного віку, а також звільнення від мобілізації передбачено для докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.