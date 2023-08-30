Загальна мобілізація: хто може проходити службу лише за місцем проживання

Законом передбачені категорії громадян, які мають на це право.

В Україні триває загальна мобілізація, яку оголосили через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Але є десять категорій громадян, які можуть служити лише за місцем проживання, інформує ZN.ua .

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Згідно статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому - дванадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

А це: